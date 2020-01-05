اعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الانبار. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"تأشرت لدينا معلومات من احد مصادرنا السرية في قضاء الفلوجة، بعودة عدد من عناصر عصابات داعش الارهابي في قضاء الفلوجة ومن خلال تدقيق المعلومات عنهم في قاعدة البيانات تبين انهم مطلوبين وفق المادة ٤/ ارهاب ومشتركين بعدة عمليات قتل وتفجير دور المنتسبين وكذلك مهاجمة القطعات العسكرية قبل تحرير قضاء الفلوجة".



وأضافت أنه "تم تشكيل مفرزة من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية والانتقال بالمفرزة الى منطقة سكناهم وبدلالة المصدر تم تنفيذ أمر القبض بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على إرهابيين اثنين في الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.