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ميمي يعيش ساعاته الأخيرة في الدحيل القطري

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2020-01-05 | 13:21

ميمي يعيش ساعاته الأخيرة في الدحيل القطري

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اقترب مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي من مغادرة فريقه الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الدحيل سيعلن عن صفقته الهجومية الجديدة خلال ساعات، حيث وصل مهاجم نادي يوفنتوس، الكوري الشمالي كوانج سونج هان لاعب والذي لعب من قبل معارا لكالياري وبيروجيا.

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ووصل المهاجم الكوري الشمالي الى قطر قبل قليل لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع العقد مع الدحيل وبالتالي سيكون هو المهاجم الاسيوي للفريق القطري.

 

ومن اجل تسجيل المهاجم الكوري في كشوفات الفريق، يتوجب على الدحيل افراغ المقعد الاسيوي له والذي يشغله مهند علي وبالتالي فإن مسألة مغادرة ميمي للفريق القطري أصبحت مجرد وقت لا أكثر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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