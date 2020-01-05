ميمي يعيش ساعاته الأخيرة في الدحيل القطري

2020-01-05 | 13:21
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اقترب مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي من مغادرة فريقه الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
الدحيل سيعلن عن صفقته الهجومية الجديدة خلال ساعات، حيث وصل مهاجم نادي يوفنتوس، الكوري الشمالي كوانج سونج هان لاعب والذي لعب من قبل معارا لكالياري وبيروجيا.
ووصل المهاجم الكوري الشمالي الى قطر قبل قليل لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع العقد مع الدحيل وبالتالي سيكون هو المهاجم الاسيوي للفريق القطري.
ومن اجل تسجيل المهاجم الكوري في كشوفات الفريق، يتوجب على الدحيل افراغ المقعد الاسيوي له والذي يشغله مهند علي وبالتالي فإن مسألة مغادرة ميمي للفريق القطري أصبحت مجرد وقت لا أكثر.
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