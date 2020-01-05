إيران تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن مقتل سليماني

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، إن إيران تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، بشأن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وذكر موسوي، في مؤتمر صحفي، "بدأت وزارة الشؤون الخارجية بالفعل تدابير سياسية وقانونية ودولية، بما في ذلك على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.