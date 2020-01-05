أكد وزير الخارجية البربيطاني دومينيك راب، الاحد، على أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها، واللجوء الى الحوار للخروج من هذه "الأزمة الخطيرة". وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى، الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، جرى خلاله بحث تطورات الاوضاع والتوتر الحاصل في المنطقة والتداعيات الخطيرة للمواجهة العسكرية".



وأكد راب، بحسب البيان، على "أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها وضرورة العمل من اجل خفظ التصعيد واللجوء الى الحوار للخروج من هذه الأزمة الخطيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني يؤكد لعبد المهدي أهمية إبعاد المنطقة عن مخاطر الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.