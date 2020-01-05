الخارجية الإيرانية: اليوم اجتماع هام بشأن الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية

وذكر موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار طهران أمس السبت، لم يحمل أي رسالة من واشنطن حول رفع العقوبات عن إيران مقابل عدم الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.وذكر موسوي خلال مؤتمر صحفي أن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار طهران أمس السبت، لم يحمل أي رسالة من واشنطن حول رفع العقوبات عن إيران مقابل عدم الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأشار إلى أن زيارة وزير خارجية قطر كانت مقررة مسبقا، فيما نفى وصول أي وفد من عمان إلى طهران، وذلك بعد أن أعربت سلطنة عمان اليوم عن بالغ قلقها إزاء تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران إثر اغتيال سليماني، ودعت الطرفين إلى التهدئة.



وفيما يتعلق بالرسالة الأمريكية التي حملها السفير السويسري للقيادة الإيرانية يوم الجمعة، قال موسوي إنها كانت من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكانت "خارجة عن الأصول الدبلوماسية".

وأكد المتحدث رفض طهران "إجراء محادثات تحت الضغط أو التهديد"، وأوصى الولايات المتحدة بتغيير لغتها مع طهران، وقال: "سنرد على التهديد بالتهديد ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وفي وقت سابق، توعد ترامب إيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها وبأحدث أنواع الأسلحة واستهداف 52 موقعا فيها، في حال شنت الجمهورية الإسلامية أي هجوم على المصالح الأمريكية ردا على مقتل سليماني، الذي قضى بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر يوم الجمعة.