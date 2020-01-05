نائب: عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم

اكد النائب كاظم الصيادي، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، فيما دعا الكتل الى طرد كل من لا يحضر الجلسة.
وقال الصيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم لاهميتها بطلب منه"، مبينا ان "الحضور الكردي حتى اللحظة صفر والسني مخيب للامال وحتى الشيعي ليس بالمستوى المطلوب".
واضاف انه "كان الاجدر بالقيادات السياسية التواجد في هذا اليوم المهم"، داعيا الكتل الى "طرد كل من لايحضر الجلسة لاهميتها".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة استثنائية للتصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق.
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