قائد سابق للحرس الثوري يتوعّد واشنطن بـ"الانتقام"

اسماء السيد - طهران: توعّد محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، الولايات المتّحدة بـ"الانتقام" لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة.
وقال رضائي في تغريدة على تويتر إنّ "سليماني انضمّ إلى إخوانه الشهداء، لكنّنا سننتقم له من أميركا شرّ انتقام".
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