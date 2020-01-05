اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني الجمعة









اسماء السيد - طهران: يعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعًا طارئًا الجمعة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة، كما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا".

نقلت الوكالة عن المتحدّث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران كيوان خسروي قوله إنّ المجلس "سيعقد في غضون ساعات اجتماعًًا استثنائيًا للبحث في الهجوم القاتل الذي استهدف سيارة الجنرال سليماني في بغداد، وأدّى إلى استشهاده".