البنتاغون: ترمب أمر بـ"قتل" الجنرال سليماني







اسماء السيد - واشنطن: أكّد البنتاغون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه "بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأميركية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني". وقال البنتاغون كذلك أن سليماني وفيلق القدس وراء مقتل المئات من الأميركيين وقوات التحالف.

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