ترمب ينشر صورة للعلم الأميركي على حسابه في تويتر بعد مقتل سليماني

اسماء السيد - واشنطن: نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حسابه في موقع تويتر صورة للعلم الأميركي من دون أي تعليق وذلك بعيد شيوع نبأ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الواسع النفوذ قاسم سليماني في ضربة صاروخية في بغداد.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس رفض البيت الأبيض التعليق على مقتل سليماني في حين أكّد الحرس الثوري مقتل قائد الحرس الثوري، متهماً واشنطن بالوقوف خلف الضربة الصاروخية التي استهدفته في بغداد.
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