انباء عن اعتقال المارينز لقيس الخزعلي وهادي العامري ببغداد









اسماء السيد - قالت قناة العربية غن قوات المارينز الأميركية اعتقلت كلا من أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري في منطقة الجادرية في بغداد.

ولم يؤكد هذا النبأ حتى اللحظة من جهة رسمية.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، اتهمت الولايات المتحدة باغتيال نائب رئيسها أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، في استهدفت فجر الجمعة سيارتهما في بغداد.

ولم يصدر في الحال أي تعليق رسمي أميركي على هذا القصف الذي استهدف موكب سيارات للحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي والذي يثير مخاوف من أن يؤدّي إلى تصعيد كبير في المواجهة الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي شهدت قبل ثلاثة أيام هجوماً غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.

