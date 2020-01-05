بالصور.. جثامين شهداء قادة الحشد الشعبي من الكاظمية ‏حتى كربلاء والنجف

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تنشر الخليج 365 صورا توثق مراسيم تشييع جثامين "شهداء" قادة الحشد الشعبي بينهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بمشاركة الالاف من العراقيين.
وبدأت في العاصمة بغداد صباح اليوم السبت الرابع من كانون الثاني 2019، مراسيم التشييع التي انطلقت من منطقة الجادرية والخضراء والجسر المعلق حتى مدينة الكاظمية خيث اقيمت مراسم الزيارة للجثمان.
وشارك الالاف من اهالي بغدادفي تتلك المراسم بحضور شخصيات سياسية رفيعة بينها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، فضلا عن قادة الحشد الشعبي.
وانتقلت مراسم التشييع الى مدينة كربلاء، حيث كان اقيمت مراسم الزيارة للجثامين، لتنقل بعدها الى مدينة النجف وكان باستقبالها نجل المرجع الديني الاعلى رضا السيستاني، وعدد من مراجع الدين.
ونفذت طائرة امريكية فجر الجمعة الماضي عملية قصف استهدفت عجلتين تقلان المهندس وسليماني وعدد من قادة الحشد الشعبي، وولدت العملية ردود فعل غاضبة على المستوى الرسمي والشعبي.
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