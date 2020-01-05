بالصور.. جثامين شهداء قادة الحشد الشعبي من الكاظمية ‏حتى كربلاء والنجف

تنشر الخليج 365 صورا توثق مراسيم تشييع جثامين ‏‏"شهداء" قادة الحشد الشعبي بينهم نائب رئيس هيئة ‏الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس ‏اللواء قاسم سليماني بمشاركة الالاف من العراقيين.

وبدأت في العاصمة بغداد صباح اليوم السبت الرابع من ‏كانون الثاني 2019، مراسيم التشييع التي انطلقت من ‏منطقة الجادرية والخضراء والجسر المعلق حتى مدينة ‏الكاظمية خيث اقيمت مراسم الزيارة للجثمان. ‏

وشارك الالاف من اهالي بغدادفي تتلك المراسم بحضور ‏شخصيات سياسية رفيعة بينها رئيس الوزراء عادل عبد ‏المهدي ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، فضلا ‏عن قادة الحشد الشعبي. ‏

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وانتقلت مراسم التشييع الى مدينة كربلاء، حيث كان ‏اقيمت مراسم الزيارة للجثامين، لتنقل بعدها الى مدينة ‏النجف وكان باستقبالها نجل المرجع الديني الاعلى رضا ‏السيستاني، وعدد من مراجع الدين.‏



ونفذت طائرة امريكية فجر الجمعة الماضي عملية قصف ‏استهدفت عجلتين تقلان المهندس وسليماني وعدد من قادة ‏الحشد الشعبي، وولدت العملية ردود فعل غاضبة على ‏المستوى الرسمي والشعبي. ‏