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اسبانيول يُخمد انتفاضة برشلونة ويجبره على التعادل في الليغا

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2020-01-04 | 22:51

اسبانيول يُخمد انتفاضة برشلونة ويجبره على التعادل في الليغا

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اقتنص فريق اسبانيول تعادلاً قاتلاً أمام بديربي كتالونيا، وحسمت المباراة بنتيجة (2-2).
وحل برشلونة ضيفًا على نظيره إسبانيول، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 19 لليجا، على ملعب كورنيلا معقل إسبانيول.

وتقدم ديفيد لوبيز بالهدف الأول لإسبانيول من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 22.

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ثم تعادل لويس سواريز لبرشلونة من رأسية بعد عرضية لعبها جوردي ألبا في الدقيقة 50.


وفي الدقيقة 59 سجل أرتورو فيدال الهدف الثاني للبلوجرانا من رأسية بعد تمريرة من سواريز.

وشهدت المباراة تعرض فرانكي دي يونج للطرد في الدقيقة 75 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقيقة 88 نجح البديل وو لي في تسجيل هدف التعادل الثاني لصالح إسبانيول.

انتهت المباراة بالتعادل (2-2)، بذلك يصبح رصيد برشلونة 40 نقطة في الصدارة متساويا مع الوصيف، ويتذيل اسبانيول جدول الترتيب بـ11 نقطة.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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