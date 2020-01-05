اسبانيول يُخمد انتفاضة برشلونة ويجبره على التعادل في الليغا

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2020-01-04 | 22:51
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اقتنص فريق اسبانيول تعادلاً قاتلاً أمام برشلونة بديربي كتالونيا، وحسمت المباراة بنتيجة (2-2).
وتقدم ديفيد لوبيز بالهدف الأول لإسبانيول من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 22.
ثم تعادل لويس سواريز لبرشلونة من رأسية بعد عرضية لعبها جوردي ألبا في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 59 سجل أرتورو فيدال الهدف الثاني للبلوجرانا من رأسية بعد تمريرة من سواريز.
وشهدت المباراة تعرض فرانكي دي يونج للطرد في الدقيقة 75 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
وفي الدقيقة 88 نجح البديل وو لي في تسجيل هدف التعادل الثاني لصالح إسبانيول.
انتهت المباراة بالتعادل (2-2)، بذلك يصبح رصيد برشلونة 40 نقطة في الصدارة متساويا مع ريال مدريد الوصيف، ويتذيل اسبانيول جدول الترتيب بـ11 نقطة.
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