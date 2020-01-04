أوضحت سلطة الطيران المدني، السبت، حقيقة تعليق رحلات شركتي الخطوط الملكية الاردنية وطيران الخليج من وإلى العاصمة بغداد.
وقال مدير إعلام السلطة جهاد الدراجي لوكالة الأنباء العراقية إنه" لايوجد أي تأخير في رحلات شركات الطيران من والى مطار بغداد الدولي"، مشيراً الى أن " شركة طيران الخليج اوقفت رحلاتها لأنها لا تمتلك رحلات خلال اليومين، فيما أوقفت شركة الملكية الأردنية رحلاتها كإجراء احترازي وستباشر رحلاتها بعد يوم غد الاثنين".
وأضاف أن "جميع شركات الطيران المختلفة العاملة في المطار مستمرة في عملها".
يذكر أن شركة الملكة عالية الأردنية أوقفت رحلاتها الى مطار بغداد الدولي أمس الجمعة لاجراءات احترازية، فيما أشارت شركة طيران الخليج الى تعليق رحلاتها من مدينتي بغداد والنجف وإليهما.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطة الطيران توضح حقيقة تعليق رحلات شركتين عربيتين وتؤكد: الملكية ستباشر الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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