عصائب أهل الحق: الطائرة التي اغتالت المهندس وسليماني انطلقت من الكويت

أكد ت حركة "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد الشعبي، اليوم السبت، أن الطائرة الأمريكية التي نفذت الهجوم على نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، واللواء قاسم سليماني انطلقت من الكويت. ​



وأضاف البيان: "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية". وجاء في بيان لحركة العصائب، أن "جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".وأضاف البيان: "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية". واغتيل المهندس وسليماني بهجوم نفذته طائرة مسيرة فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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