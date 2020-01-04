بالصور.. سقوط طائرة امريكية مسيرة غرب الانبار

افاد مصدر امني، السبت، بأن طائرة اميركية مسيرة سقطت غرب الانبار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طائرة امريكية مسيرة سقطت اثناء تحليقها بمهام المراقبة شرق ناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار". واضاف ان "ذلك جاء بسبب خلل فني"، مشيرا الى ان "سقوط الطائرة لم يسفر عن اية اصابات بشرية". Advertisements

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