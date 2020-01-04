بالوثيقة.. تكليف قائد شرطة النجف بمنصب مدير عام شرطة الطاقة

قرر وزير الداخلية ياسين الياسري، تكليف قائد شرطة محافظة النجف اللواء غانم محمد جعفر، بمنصب مدير عام شرطة الطاقة. وبحسب الوثيقة ادناه ان هذا الامر ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره وهو الثاثل من كانون الثاني الحالي.

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