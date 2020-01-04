اخبار العالم / اخبار العراق

مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-04 | 20:55

مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد

586 مشاهدة

سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، مساء اليوم، في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ولم يتمكن أي من الفريقين استغلال الفرص التي سنحت لهما لتحويلها إلى أهداف خلال دقائق اللقاء الذي اُقيم في ملعب مولينيو.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله دوهيرتي لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 75 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على اللاعب قبل تسجيله الهدف.


وسيتم إعادة المباراة مرة أخرى بين الفريقين ولكن هذه المرة ستكون في ملعب الأولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا