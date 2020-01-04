مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد

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2020-01-04 | 20:55
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سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، مساء اليوم، في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ولم يتمكن أي من الفريقين استغلال الفرص التي سنحت لهما لتحويلها إلى أهداف خلال دقائق اللقاء الذي اُقيم في ملعب مولينيو.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله دوهيرتي لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 75 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على اللاعب قبل تسجيله الهدف.
وسيتم إعادة المباراة مرة أخرى بين الفريقين ولكن هذه المرة ستكون في ملعب الأولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله دوهيرتي لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 75 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على اللاعب قبل تسجيله الهدف.
وسيتم إعادة المباراة مرة أخرى بين الفريقين ولكن هذه المرة ستكون في ملعب الأولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد.
المحرر: محمد خليل
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