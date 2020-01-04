مانشستر سيتي يبلغ دور الـ32 من كأس الاتحاد الانجليزي

وكان أوليسكاندر زينشينكو قد سجل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل بورت فايل بهدف في الدقيقة 35 عن طريق توم بوب.

وفي الدقيقة 42 أحرز سيرجيو أجويرو هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وواصل مانشستر سيتي تألقه في الشوط الثاني حيث سجل هدفين في الدقيقتين 58 و76 عن طريق كلًا من تايلور بيليس وفيل فودين

