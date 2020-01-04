2020-01-04 | 20:51
456 مشاهدة
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على فريق بورت فايل بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم، في دور الـ64.
وكان أوليسكاندر زينشينكو قد سجل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل بورت فايل بهدف في الدقيقة 35 عن طريق توم بوب.
وواصل مانشستر سيتي تألقه في الشوط الثاني حيث سجل هدفين في الدقيقتين 58 و76 عن طريق كلًا من تايلور بيليس وفيل فودين
وفي الدقيقة 42 أحرز سيرجيو أجويرو هدف التقدم لأصحاب الأرض.
وواصل مانشستر سيتي تألقه في الشوط الثاني حيث سجل هدفين في الدقيقتين 58 و76 عن طريق كلًا من تايلور بيليس وفيل فودين
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يبلغ دور الـ32 من كأس الاتحاد الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.