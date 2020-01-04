خلية الاعلام تصدر بيانا بشأن اخبار كاذبة تبث للرأي العام

اصدرت خلية الاعلام الامني، السبت، بيانا بشأن اخبار كاذبة تبث للرأي العام، فيما دعت وسائل الاعلام الى التحلي بالمهنية.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من خلال المتابعة المستمرة فقد تأشر لدينا وعلى مدار يومين، ان هناك جهات تتعمد بث أخبار كاذبة لاثارة الرأي العام خاصة في الوقت الذي يمر به العراق من ظروف في الوقت الراهن، وتحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة خلط الأوراق، ونشر أكاذيب لا اساس لها من الصحة".

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واضافت ان "من بين هذه الاخبار اعتقال عدد من قيادي الحشد الشعبي تلاها قصف على طريق منطقة التاجي شمالي العاصمة وقصف مقرات للحشد الشعبي في قضاء القائم وسقوط اكثر من عشرة صواريخ على منطقة القصور الرئاسية في نينوى".

ودعت الخلية "وسائل الاعلام والمدونين الذين يروجون الى هكذا أنباء ان يتحلوا بالمهنية ويبتعدوا عن هذه الأكاذيب التي تعرض السلم الأهالي للخطر".