عبد المهدي يتلقى اتصالات هاتفيا من ولي العهد السعودي

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان".

واضاف ان "الطرفين تداولا الاوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة"، لافتا الى انه "جرى تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل".