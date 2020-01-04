الملك سلمان يبحث مع صالح كافة الاجراءات لخفض التوتر في المنطقة

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا برئيس الجمهورية برهم صالح.
وبحث الملك سلمان خلال الاتصال مع صالح "مستجدات الأحداث في المنطقة"، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها".
من جهته، أعرب صالح عن "شكره وتقديره للملك سلمان، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره".
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