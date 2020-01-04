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الملك سلمان يبحث مع صالح كافة الاجراءات لخفض التوتر في المنطقة

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أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا برئيس الجمهورية برهم صالح.

وبحث الملك سلمان خلال الاتصال مع صالح "مستجدات الأحداث في المنطقة"، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها".

 

من جهته، أعرب صالح عن "شكره وتقديره للملك سلمان، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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