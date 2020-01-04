نجل السيد السيستاني على رأس المستقبلين لجثامين شهداء القصف الامريكي

افاد مصدر محلي، السبت، بأن السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني على رأس المستقبلين لجثامين شهداء القصف الامريكي بعد وصولها الى النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "السيد محمد رضا السيستاني على رأس المستقبلين لجثامين الشهداء"، مشيراً الى أن "المرجع بشير النجفي هو من سيصلي عليهم".
ووصلت قبل قليل الى النجف، جثامين شهداء القصف الامريكي قادمة من كربلاء.
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.
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