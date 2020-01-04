رائد فهمي: لم نتبنَ أي مرشح لرئاسة الوزراء

وقال فهمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"لم نتبن أي مرشح لرئاسة الوزراء، وليس لدينا موقف مسبق من أي مرشح".

وأضاف :"نحن مع المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات والمعايير التي حددتها الانتفاضة".

