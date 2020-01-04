أكد النائب المستقيل رائد فهمي، السبت، أنه لم يتبن أي مرشح إلى رئاسة الوزراء.
وقال فهمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"لم نتبن أي مرشح لرئاسة الوزراء، وليس لدينا موقف مسبق من أي مرشح".
وأضاف :"نحن مع المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات والمعايير التي حددتها الانتفاضة".
وأضاف :"نحن مع المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات والمعايير التي حددتها الانتفاضة".
كانت هذه تفاصيل خبر رائد فهمي: لم نتبنَ أي مرشح لرئاسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.