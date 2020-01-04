مقرب من الصدر: لن نرشح احداً لرئاسة الحكومة

وقال العراقي في تغريدة له، "لن نرشح احدا ولن نصوت على احد واذا لم يتم تدارك الامر فالعراق الى الاسوأ".

ويشهد العراق جدلاً سياسياً بشأن تكليف رئيس الوزراء المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دفعت برئيس الجمهورية برهم صالح، في (26 كانون الأول 2019)، الى اعلان استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، وقدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.