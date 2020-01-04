مقرب من الصدر: لن نرشح احداً لرئاسة الحكومة

اكد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أن التيار لم يرشح احدا ولن يصوت على احد لرئاسة الحكومة.
ويشهد العراق جدلاً سياسياً بشأن تكليف رئيس الوزراء المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دفعت برئيس الجمهورية برهم صالح، في (26 كانون الأول 2019)، الى اعلان استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، وقدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.
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