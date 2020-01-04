بدر النيابية تطالب بجعل جلسة البرلمان يوم غد علنية

طالبت كتلة بدر النيابية، السبت، بجعل جلسة مجلس النواب يوم غد علنية، فيما أكدت أن جلسة الغد ستبين من يسعى لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وقال عضو الكتلة الكتلة مهدي الامرلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وما يتطلبه العراق من قرارات وطنية تحفظ سيادته ودماء شعبه، نطالب بان تكون جلسة مجلس النواب يوم غد جلسة علنية ليطلع الشعب العراقي على من يعمل على اقرار قانون اخراج القوات الامريكية ومن سيمتنع عن التصويت ويتآمر على البلاد ويتخاذل عن الموقف الوطني".



وأضاف الآمرلي، أن "جلسة الغد ستبين للشعب العراقي من يسعى لتحقيق المصلحة العليا للبلاد ومن يساوم على دماء العراقيين وتضحيات القوات الامنية وتأمين السيادة الوطنية والحفاظ عليها بالكامل، وستفضح أيضاً من يستعرض موقفه في الاعلام ومن يخالفها داخل قبة البرلمان ويتراجع عنه لغايات خارجية".

