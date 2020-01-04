عبد المهدي يوجه باعلان الحداد ثلاثة ايام

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، باعلان حالة الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء الذين سقطوا بالقصف الاميركي في بغداد.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي يوجه باعلان حالة الحداد على ارواح الشهداء، لمدة ثلاثة ايام واعتبارا من اليوم السبت".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.