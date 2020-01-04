مصدر أمني يكشف تفاصيل الصواريخ التي سقطت في بغداد وبلد

كشف مصدر امني، السبت، تفاصيل الصواريخ التي سقطت في بغداد وبلد، مؤكداً اصابة ستة اشخاص.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين سقطا في بغداد الاول قرب ساحة الاحتفالات والثاني في الجادرية ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ثلاثة صواريخ سقطت في قاعدة بلد احدها سقطت بالقرب من مدرج الطائرات ما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود بجروح".

واعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن عدداً من الصواريخ استهدفت ساحة الاحتفالات والجادرية وقاعدة بلد، من دون تسجيل اصابات.