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مصدر أمني يكشف تفاصيل الصواريخ التي سقطت في بغداد وبلد

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كشف مصدر امني، السبت، تفاصيل الصواريخ التي سقطت في بغداد وبلد، مؤكداً اصابة ستة اشخاص.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين سقطا في بغداد الاول قرب ساحة الاحتفالات والثاني في الجادرية ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين".

 

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ثلاثة صواريخ سقطت في قاعدة بلد احدها سقطت بالقرب من مدرج الطائرات ما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود بجروح".

 

واعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن عدداً من الصواريخ استهدفت ساحة الاحتفالات والجادرية وقاعدة بلد، من دون تسجيل اصابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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