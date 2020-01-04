الإعلام الأمني: صواريخ استهدفت ساحة الاحتفالات والجادرية وقاعدة بلد

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عدداً من الصواريخ استهدفت ساحة الاحتفالات ومنطقة الجادرية ببغداد، وقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "الصواريخ سقطت دون خسائر بشرية، كمعلومات أولية".

