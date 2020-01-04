صور أولية لمكان سقوط قذيفة الهاون في الجادرية

تنشر الخليج 365، صوراً اولية لسقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط بغداد.
وكان مصدر امني افاد، السبت، باصابة ثلاثة اشخاص بسقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية، كما افاد المصدر بسقوط قذيفة هاون ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.
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