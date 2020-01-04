اصابة ثلاثة اشخاص بسقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة ثلاثة اشخاص بسقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قذيفة هاون ثانية سقطت ضمن منطقة الجادرية ما تسبب باصابة ثلاثة اشخاص بجروح". وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بسقوط قذيفة هاون ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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