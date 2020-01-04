استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ

أفاد مصدر أمني من داخل قاعدة بلد الجوية، السبت، باستهداف القاعدة بأربعة صواريخ. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أربعة صواريخ سقطن قرب البوابة الجنوبية لقاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين". وأضاف انه "لم يعرف لغاية الآن حجم الخسائر البشرية والمادية في القاعدة". وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، أن "القوات الأمريكية المتواجدة داخل القاعدة انسحبت منذ ظهر اليوم".

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