لاعبان يمثلان العراق في بطولة فرنسا الدولية بالاسكواش

يشارك المنتخب الوطني العراقي، بلاعبين اثنين في بطولة فرنسا الدولية بالاسكواش والمقرر اقامتها في ليل خلال شهر شباط المقبل.



وقال الامين المالي للاتحاد العراقي للاسكواش حسين ضياء ابو العيس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "العراق سيشارك بلاعبين اثنين في منافسات بطولة فرنسا الدولية لفئة الشباب والتي من المقرر ان تقام في مدينة ليل خلال المدة من التاسع والعشرين من شهر شباط وتستمر حتى الثالث من شهر اذار المقبلين وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون خيرة منتخبات العالم برياضة الاسكواش".



واضاف ابو العيس ان "اللاعبين اللذين سيمثلان العراق في منافسات البطولة الدولية في فرنسا هما جعفر فرمان وذو الفقار كريم تحت اشراف المدرب اياد عباس موضحا في الوقت ذاته ان فرمان وكريم انتظما قبل ايام قليلة في معسكر تدريبي يقام بجمهورية مصر العربية، حيث سيستمر المعسكر التدريبي لمدة شهر كامل من اجل الوصول باللاعبين الى اتم الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوضهما غمار منافسات بطولة فرنسا الدولية نهاية الشهر المقبل".

