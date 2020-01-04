اللجنة الاولمبية تؤكد قدرتها على انجاح تنظيم الدورة العربية 2021 في العراق

رياضة 2020-01-04 | 16:10 509 مشاهدة أكد الامين المالي للجنة الاولمبية العراقية، سرمد عبدالاله، قدرة اللجنة الاولمبية في انجاح تنظيم العراق للدورة العربية الرابعة عشر للالعاب الرياضية 2021، بعد حصول العراق على حق التنظيم خلال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب الموعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة. وقال عبدالاله في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "تنظيم الدورات الرياضية في العراق من اختصاصات اللجنة الاولمبية العراقية استنادا الى قانونها رقم 29 لسنة 2019، وسنعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لضمان تهيئة المتطلبات اللوجستية اللازمة للاستضافة، والتنسيق مع اتحاداتنا الرياضية المنضوية تحت لوائنا لتهيئة الجوانب الفنية والادارية الخاصة بتنظيم الفعاليات الرياضية كافة".



يذكر أن العراق حصل على حق إستضافة الدورة الرياضية العربية الـ14 عام 2021، بالإجماع خلال اجتماعات الدورة 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حالياً في جمهورية مصر العربية للمدة 4-6 كانون الثاني 2020.

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