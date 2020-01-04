مصدر أمني: انفجاران على الشريط الحدودي داخل العمق السوري

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة الانبار، السبت، بان الوضع الامني في عموم مدن المحافظة آمن ومستقر، مؤكداً أن الانفجارين اللذين هزا مناطق الشريط الحدودي هما داخل العمق السوري.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سماع دوي انفجارين عنيفين بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا هي داخل العمق السوري وأن كافة المناطق الصحراوية القريبة من المناطق الغربية آمنة ومستقرة ولا يوجد أي انفجارات في تلك المناطق او عمليات استهداف من قبل طائرات معادية".



وأضاف أن" القوات الأمنية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار لم تعرف طبيعة الانفجاريين غير ان مصادر رجحت ان يكون دوي الانفجارين ناجمين عن قصف لطيران مسير لمواقع لم يتم التعرف عن هويتها ولمن تعود، فيما شددت القوات الامنية من إجراءات على الشريط الحدودي تحسباً لأي طارئ".