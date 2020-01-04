حاخام يهودي يُدين اغتيال سليماني ويعزي إيران

ادان حاخام يهودي، السبت، اغتيال القوات الأمريكية لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما أعرب عن تعزيته للقيادة والشعب الإيراني. وقال المتحدث باسم تجمع المعاداة للصهيونية ديفيد آشر على موقعه في "تويتر" :"نحن ندين هذا الهجوم. نحن مع شعب إيران". وأضاف: "كيهود توراتيين حقيقيين، نعبّر عن بالغ أسفنا لمقتل قاسم سليماني، ونقدم تعازينا لشعب إيران، وندين هذا الهجوم... نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني".



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