ماكرون لصالح: على الجميع العمل لمنع تحويل العراق الى ساحة صراع

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، السبت، على ضرورة عمل الجميع لمنع تحويل العراق الى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة.
وشدد الرئيس الفرنسي بحسب البيان، "حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه"، مشيراً إلى أن "استقرار الشرق الاوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية".
وأضاف ماكرون أن "على الجميع العمل لمنع تحويل العراق الى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية، ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة".
من جانبه، أعرب صالح عن تقدير العراق للمساندة التي يقدمها الأصدقاء كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص العراق على ان يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع الى أراضيه أو تحوله الى ساحة للخلافات.
وأشار إلى أن "حماية السيادة واستكمال النصر ضد الإرهاب، واعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي".
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