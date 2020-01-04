ماكرون لصالح: على الجميع العمل لمنع تحويل العراق الى ساحة صراع

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة".وشدد الرئيس الفرنسي بحسب البيان، "حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه"، مشيراً إلى أن "استقرار الشرق الاوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية".

وأضاف ماكرون أن "على الجميع العمل لمنع تحويل العراق الى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية، ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة".

من جانبه، أعرب صالح عن تقدير العراق للمساندة التي يقدمها الأصدقاء كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص العراق على ان يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع الى أراضيه أو تحوله الى ساحة للخلافات.



وأشار إلى أن "حماية السيادة واستكمال النصر ضد الإرهاب، واعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي".