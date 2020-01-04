لافروف وظريف: اغتيال سليماني سيؤدي لاندلاع جولة جديدة من تصاعد التوتر بالمنطقة

اكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والايراني محمد جواد ظريف، السبت، أن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيؤدي لاندلاع جولة جديدة من تصاعد التوتر بالمنطقة.

وأكد لافروف وظريف خلال اتصال هاتفي، إن "اغتيال سليماني لا يساهم بتحقيق الأهداف التي وضعتها واشنطن في مكافحة الإرهاب، وسيؤدي لاندلاع جولة جديدة من تصاعد التوتر في المنطقة".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.