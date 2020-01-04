البرلمان الليبي يصوت على قطع العلاقات مع تركيا

صوت البرلمان الليبي، السبت، على قطع جيمع العلاقات مع تركيا. ونقلت وسائل اعلام عربية خبرا عاجلا مفاده، إن "مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات". وأضاف، أن "المجلس طالب مجلس الأمن بسحب الاعتراف بحكومة السراج، وصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".



يشار الى أن البرلمان التركي صوت، بالموافقة على طلب الرئاسة التركية بإرسال جنود إلى ليبيا بناء على اتفاق تعاون عسكري وأمني وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

يشار الى أن البرلمان التركي صوت، بالموافقة على طلب الرئاسة التركية بإرسال جنود إلى ليبيا بناء على اتفاق تعاون عسكري وأمني وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

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