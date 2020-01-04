بينها أحمر الشفاه والماسكارا... منتجات للنساء اخترعها الرجال

اخترع بلسم الشعر الحديث من قبل إدوارد بينو. وفي البداية، كان مخصصا للرجال لترطيب اللحية والشوارب. وفي الوقت الراهن، تم تطويره ليحتوي على مواد تنعيم الشعر وفي الوقت نفسه لا تجعل الشعر دهنيا.ظهر كريم الأساس خلال العصر الإليزابيثي، وفي تلك الفترة كانت تركيبته ضارة. أول مرة، بدأ الممثل الألماني كارل باودين بتطبيق كريم الأساس على وجهه. حاليا أصبح منتجا لا يمكن للنساء تخيل حياتهن من دونه. كما تعمل شركات مستحضرات التجميل على تصنيع كريمات أساس بدرجات لونية مختلفة تناسب مختلف ألوان بشرة النساء.

البودرة

سابقا، حاولت النساء مكافحة لمعان البشرة باستخدام البودرة. ويبدو الأمر غير طبيعي للغاية، لكن ببساطة لم يكن هناك بديل. وكان خبير التجميل ماكس فاكتور أول من قام بتصنيع مسحوق من ظلال مختلفة تناسب ألوان البشرة المختلفة. وكان اختراعه خلاصا للواتي يعانين من البشرة الدهنية.



الناس كانوا يصبغون شعرهم منذ زمن بعيد. وظهرت في وقت لاحق أنواع حديثة من صبغات الشعر بفضل الكيميائي الفرنسي يوجين شويلر مؤسس شركة لوريال التي بدأت بإنتاج أصباغ الشعر منذ سنوات، وما تزال تحتل مكانة رائدة بهذا المجال.

أحمر الشفاه

حتى نهاية القرن 19 كانت النساء في معظم الأحيان يصنعن أحمر الشفاه الخاص بهن في المنزل. وبدأت شركة غيرلان المتخصصة بصنع مستحضرات التجميل بإنتاج أحمر الشفاه أواخر القرن 19. وتم بيعه لأول مرة عام 1884.

الكعب العالي

في حقب تاريخية مختلفة، كان ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي حكرا على كبار ممثلي النبلاء. كما أن المصريين القدماء كانوا يرتدونها. وخلال عصر النهضة، كان الرجال والنساء يرتدون الكعب العالي. وفي الحقيقة، مخترع الكعب العالي غير معروف بالضبط، ولكن لم يكن الكعب العالي أمرا نسائيا في البداية.

ماسكارا

بدأ الناس باستخدام طلاء تغميق الرموش والعيون والحواجب منذ آلاف السنين. وفي مصر القديمة، استخدم الرجال والنساء مواد مختلفة لاعتقادهم أن هذا يحمي الروح ويخيف الأرواح الشريرة.

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وفي العصر الفيكتوري، ابتكرت النساء نوعا من الماسكارا تتكون من الرماد أو السخام. لاحقا تم اختراع الماسكارا بشكل متزامن مع العطور من قبل الفرنسي يوجين ريميل والأميركي تي. وليامز الذي أسس مع شقيقته شركة مايبلين.

الفوط الصحية

مخترع الفوط الصحية هو الرئيس الأميركي بنجامين فرانكلين. وتوصل لاستخدام فوط متعددة الطبقات قادرة على امتصاص الدم لاستخدامها خلال العمليات العسكرية لعلاج الجروح. بعد بضعة عقود، تحول اختراع فرانكلين الحديث لمنتج لا يمكن للنساء الاستغناء عنه.

حقيبة اليد النسائية

يعتبر صموئيل باركنسون مخترع الحقيبة النسائية. وكان طلب من شركة المنتجات خياطة حقيبة متوسطة الحجم لزوجته لتضع فيها أمتعتها الشخصية. وتعتبر تلك الحقيبة النموذج الأول للحقائب النسائية الحديثة التي أصبحت في الوقت الراهن ضرورية للغاية.

حبوب منع الحمل

يعتقد أن حبوب منع الحمل اختُرعت من قبل الطبيبين غريغوري بينكوس وجون روك. ولكن، تم صنع الحبوب التي استخدمتها النساء المعاصرات أيضا من قبل كارل غيراسي، ود. جورج روسينكرانتز وطالبهما لويس إي ميرامونت، بحسب الكاتبة.