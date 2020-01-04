بالصور.. مراسم التشييع في بغداد صباح اليوم

أقيمت في منطقة الجادرية وسط بغداد، صباح اليوم، مراسم تشييع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي وعدد من منتسبي الهيئة، الذين أغتيلوا بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر أمس الجمعة. Advertisements

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