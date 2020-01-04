تحرير مخطوف والقاء القبض على ثلاثة من خاطفيه في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تحرير مخطوف يبلغ من العمر 50 عاما والقاء القبض على ثلاثة متهمين بالحادث في عملية امنية في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من تحرير مخطوف والقاء القبض على ٣ متهمين بالحادث"، مبينا أنه "هعذه العملية تأتي بعد ورود الاخبار عن اختطاف مواطن يبلغ من العمر ٥٠ عاما".



وأوضح، "حيث تم تشكيل فريق عمل مختص باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبرئاسة مدير مكافحة الاجرام وعدد من ضباط مكتب مكافحة جريمة الخطف ومكتب مكافحة اجرام النصر، وبعد جمع المعلومات اللازمة والاستفادة من كامرات المراقبة والبحث والتحري واخذ موافقة قاضي التحقيق المختص وبعد مرور يوم واحد من وقوع جريمة الخطف تم تحرير المواطن المخطوف والقبض على ثلاثة من المجرمين الخاطفين الذين اعترفوا بإرتكابهم جريمة الخطف من اجل القيام بابتزاز ذوي المخطوف مقابل الحصول على مبالغ مالية".



وتابعت، أنه تم "اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية وتوقيفهم وفق المادة ٤٢١ ق ع، وقد تم تحرير المخطوف والقبض على الخاطفين في منطقة ( الفيصلية ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".