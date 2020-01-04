حلف الناتو يعلن تعليق عمليات التدريب في العراق

قرر حلف الناتو، السبت، عن تعليق عمليات التدريب في العراق إثر اغتيال قائد الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية، بحسب، "قناة الجزيرة" خبرا عاجلا مفاده ، إن "حلف النيتو علق عمليات التدريب في العراق إثر قتل الجنرال سليماني".
وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، امس الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.
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