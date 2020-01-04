حلف الناتو يعلن تعليق عمليات التدريب في العراق

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية، بحسب، "قناة الجزيرة" خبرا عاجلا مفاده ، إن "حلف النيتو علق عمليات التدريب في العراق إثر قتل الجنرال سليماني".

وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، امس الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.