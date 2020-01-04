رسمياً.. العراق يستضيف الدورة الرياضية العربية 2021

رياضة 2020-01-04 | 12:00 المصدر: 1,546 مشاهدة أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان العراق سيحتضن منافسات الدورة الرياضية العربية الـ14 عام 2021. وذكر الاتحاد في بيان مقتضب، أن "العراق حصل بالاجماع على حق استضافة الدورة الرياضية العربية الـ14 عام 2021، خلال اجتماعات الدورة 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حالياً في جمهورية مصر العربية للمدة 4-6 كانون الثاني 2020".



ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال شهر تشرين الأول 2021 في العاصمة بغداد و البصرة و اربيل والسليمانية. المحرر: محمد خليل

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