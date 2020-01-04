أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السبت، حرص بلاده على منع تحول العراق الى ساحة للصراعات الاقليمة والدولية، فيما شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الأزمات والبناء على المشتركات.
وأكد الرئيس التركي، بحسب البيان، على "حرصه على استقرار العراق، ودعم وحدته وحماية سيادته واستقلاله، ومنع تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تمكين المؤسسات العراقية الوطنية من التصدي لدورها في حماية أمن العراق واستقراره".
وأستعرض رئيس الجمههورية برهم صالح، خلال الاتصال، "المستجدات والتطورات السياسية"، مؤكداً "حرص العراق على تعزيز علاقاته الثنائية مع الجارة المهمة تركيا".
وأشار صالح الى "تقدير العراق لدعم الأشقاء والجيران لسيادته، وحماية استقراره ومنع تحوله الى ساحة للصراعات والتي لا تضر فقط بمصالح شعب العراق ومستقبله، وأنما تضر بمصالح واستقرار المنطقة عموماً"، مجددا تأكيده على "ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الأزمات والبناء على المشتركات".
وأتفق الرئيسان على أن "الأولوية يجب أن تبقى لمحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة من خلال التعاون والتفاهم بين شعوبها ودولها".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان لصالح: حريصون على منع تحول العراق لساحة صراعات اقليمة ودولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.