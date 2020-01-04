اردوغان لصالح: حريصون على منع تحول العراق لساحة صراعات اقليمة ودولية

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتم خلال المكالمة بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".وأكد الرئيس التركي، بحسب البيان، على "حرصه على استقرار العراق، ودعم وحدته وحماية سيادته واستقلاله، ومنع تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تمكين المؤسسات العراقية الوطنية من التصدي لدورها في حماية أمن العراق واستقراره".

وأستعرض رئيس الجمههورية برهم صالح، خلال الاتصال، "المستجدات والتطورات السياسية"، مؤكداً "حرص العراق على تعزيز علاقاته الثنائية مع الجارة المهمة تركيا".



وأشار صالح الى "تقدير العراق لدعم الأشقاء والجيران لسيادته، وحماية استقراره ومنع تحوله الى ساحة للصراعات والتي لا تضر فقط بمصالح شعب العراق ومستقبله، وأنما تضر بمصالح واستقرار المنطقة عموماً"، مجددا تأكيده على "ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الأزمات والبناء على المشتركات".

وأتفق الرئيسان على أن "الأولوية يجب أن تبقى لمحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة من خلال التعاون والتفاهم بين شعوبها ودولها".