خبير: البرلمان سيكون أمام اختبار حقيقي غداً لم يمر به منذ بدء الدورة الحالية

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منهخ، إن "مجلس النواب الحالي سيكون أمامَ اختبار حقيقي غداً لم يمر به منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية، فإما الانتصار للشعب بحفظ كرامة وسيادة العراق التي انتهكها العدوان الغاشم، عبر التصويت على إنهاء وجود قوات العدوان التي لم يعد الشعب يأمَن غدرَها وعدوانَها وحماقتَها، وبذلكَ يكون المجلس قد استجابَ لنصيحة المرجعية الدينية العليا التي دعتْ الى التصرف بحكمة".وأضاف، "إما الخذلان والنكوص منْ هذا المجلس، وآنذاك سيقطع آخرَ حلقة وصل مع الشعب، وسيتسبب في حصول الفوضى التي حذرت المرجعية منها"، موضحا "منْ هنا لا بد أنْ يحاطَ الشعب علماً بكل شفافية بالكتل والنواب الذين سيتغيبونَ عن جلسة غد للحيلولة دون عقدها، ليعرفَ الذي له والذي عليه ، ومَنْ معه من الشرفاء ومَنْ مع مصالحه الخاصة ، قوميةً كانت أو مذهبيةً أو حزبيةً أو شخصيةً".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الاحد جلسة اثتثنائية حددها رئيسه محمد الحلبوسي بعد عدة دعوات نتيجة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في ضربة جوية اميركية استهدفت عجلاتهم قرب مطار بغداد فجر الجمعة.