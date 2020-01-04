خبير: البرلمان سيكون أمام اختبار حقيقي غداً لم يمر به منذ بدء الدورة الحالية

رأى "الخبير في الدستور العراقي" حسن الياسري، السبت، أن البرلمان سيكون أمام اختبار حقيقي غداً لم يمر به منذ بدء الدورة الحالية.
وأضاف، "إما الخذلان والنكوص منْ هذا المجلس، وآنذاك سيقطع آخرَ حلقة وصل مع الشعب، وسيتسبب في حصول الفوضى التي حذرت المرجعية منها"، موضحا "منْ هنا لا بد أنْ يحاطَ الشعب علماً بكل شفافية بالكتل والنواب الذين سيتغيبونَ عن جلسة غد للحيلولة دون عقدها، ليعرفَ الذي له والذي عليه ، ومَنْ معه من الشرفاء ومَنْ مع مصالحه الخاصة ، قوميةً كانت أو مذهبيةً أو حزبيةً أو شخصيةً".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الاحد جلسة اثتثنائية حددها رئيسه محمد الحلبوسي بعد عدة دعوات نتيجة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في ضربة جوية اميركية استهدفت عجلاتهم قرب مطار بغداد فجر الجمعة.
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