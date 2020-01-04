الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مضمون رسالة أميركية بعد اغتيال سليماني

كشف الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن مضمون رسالة "رسمية" أميركية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني. وقال نائب قائد الحرس الثوري، إن "الرسالة الرسمية الأميركية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الايراني سقف الانتقام لسليماني فقط". وأضاف، أنه "لا يمكن لواشنطن أن تحدد شكل وطبيعة وسقف الرد الإيراني بعد اغتيالها سليماني"، متابعاً في الوقت نفسه: "الخبراء يعرفون أن جريمة أميركا تفتقر لأي قيمة أمنية فتحركات سليماني لم تكن سراً". وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت، أمس الجمعة، أن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة الأميركية إلى إيران، بشأن اغتيال سليماني في ضربة جوية أميركية.

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