بالصور.. قطع جسر الجادرية وسط بغداد

قطعت القوات الامنية صباح اليوم السبت،، جسر الجادرية بالكامل امام حرك السير.

وقال مصدر امني لـ الخليج 365، انه "تم قطع جسر الجادرية وسط بغداد منذ الصباح بالكامل اما حركة سير العجلات"، مبينا ان "القطع امتد من الجسر بأتجاه منطقة السيدية وبالعكس باتجاه منطقة الكرادة".

واضاف ان "ذلك جاء على خلفية تشييع جثامين نائب رئيس هئية الحشد الشعبي ابو مهدي المهندي وقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سلماني مع ستة اخرين والذي اغتيلوا في غارة اميركية نفذتها قرب مطار بغداد اول امس الخميس".

Advertisements