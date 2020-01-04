انطلاق مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي، انطلاقاً من مطار المثنى باتجاه الكاظمية.
وقال إعلام الحشد، إن "مراسم تشييع الشهداء القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الحاج قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، صباح اليوم، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".
وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه بعد ذلك "يتوجه موكب التشييع إلى ساحة الحسنين في الجادرية".
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