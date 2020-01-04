التحالف الدولي ينفي تنفيذ اية غارة في التاجي

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، السبت، أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي في بغداد. وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمالي بغداد) خلال الأيام الماضية". واكد الحشد الشعبي، ان القصف الامريكي في التاجي شمال بغداد استهدف رتلا للطبابة، فيما نفى اغتيال شخصيات تداولتها وسائل اعلام جراء ‏القصف.

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